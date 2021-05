Mauricio Santana

Pink esteve infetada com a Covid-19 o ano passado, em 2020, e foi um período bastante complicado.

Em conversa com Mark Wright, no programa de rádio, Heart, a cantora chegou mesmo a confessar que temeu pela sua vida e do filho de quatro anos, Jameson, que esteve infetado com o vírus ao mesmo tempo.

"Foi muito, muito assustador. Reescrevi o meu testamento. Pensei que tinha acabado para nós. Liguei para o meu melhor amigo e disse: 'Só preciso que digas à Willow [filha mais velha] o quanto eu a amo. Foi realmente assustador e muito mau", revelou.

Contudo, os dois acabaram por recuperar e atualmente encontram-se bem de saúde.

