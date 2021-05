Instagram

O meio artístico foi um dos setores mais afetados pela pandemia, devido ao encerramento das salas de espetáculo durante meses a fio. Além de tudo o que isso pode representar a nível financeiro, há também todo um impacto na vida pessoal e sobretudo na saúde mental.

O ator Sabri Lucas, de 41 anos, reconheceu, em entrevista à TV Guia, que a falta de trabalho e o facto de ter de gerir toda a vida dentro de casa o afetaram muito e chegaram a colocar a sua relação com Vanessa Santos em risco. “Isto não foi fácil para mim nem para ninguém. O orçamento não estica e eu, ainda por cima, tenho três filhos”, começou por referir.

Para o artista o maior desafio foi mesmo gerir as aulas online com três crianças de oito, sete e quatro anos. "Escola em casa? De enlouquecer! Era uma loucura atrás de outra loucura! Fiz o Conservatório, licenciei-me, até sei umas coisas... Mas não foi para ser professor primário. E a minha mulher igualmente. Sabemos lá ensinar, hoje? Então Matemática... Por isso, foi ótimo quando eles regressarem à escola. Foi menos um peso na nossa cabeça", confessou.

Sem tabus, Sabri Lucas assume que teve de recorrer a apoio psicológico e que chegou mesmo a fazer medicação: "Ando a ser seguido por um psicólogo e acho que, após isto acabar, os portugueses deviam fazer o mesmo, como se fosse um médico de família... Na parte profissional, mexeu comigo, porque me punha a pensar: ‘Serei pior do que aquele? Naturalmente, já somos inseguros e, com isto, ainda é pior’. (…) Já andava a Xanax".

De referir que o ator – que regressou ao teatro na peça Noite de Estreia, ao lado de Dalila Carmo, Heitor Lourenço, João Araújo, João Reis e Margarida Bakker – está noivo de Vanessa Santos desde 2019. Depois de 11 anos de namoro, Sabri Lucas pediu a companheira em casamento durante umas férias em Menorca. Contudo, durante o confinamento a relação passou por momentos de crise: “Eu e a Vanessa chateámo-nos muito. É parvo! E só não foi pior porque nos amamos muito, mas isto deu a volta à cabeça de todos”.

Tudo isso fez com que o sonho de voltar a ser pai não se concretizasse, como explicou à referida publicação: “Não fui ao quarto [filho] por causa disto. Porque isto mexe com o bolso e com a cabeça. A mim afetou-me muito, em especial a mente”.