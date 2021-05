Nasceu o quarto filho de Madalena Abecasis. A influencer digital recorreu às redes sociais para comunicar o nascimento de João Diogo e partilhou um vídeo com o bebé nos seus braços.

Nas imagens que pode ver abaixo, Madalena Abecasis surge visivelmente orgulhosa com o bebé no colo. "Chorei tanto nesta gravidez, meu Deus! Nunca pensei que chegássemos tão longe, mas conseguimos chegar às 38 semanas com 3.805kg, de boa saúde e fofinho que só. Estamos de parabéns! João Diogo diga olá às tias “, brincou na legenda do vídeo.

O bebé é fruto do relacionamento de Abecasis com Nuno Sebastião. Madalena Abecasis é mãe de Francisca, de 13 anos (de uma relação anterior), de José, de quatro, e de Júlia, de dois.

Note que a influencer foi obrigada a estar de repouso absoluto depois de ter sido internada com o diagnóstico de placenta anómala em fevereiro.