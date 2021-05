Joe Maher/BFC

David Beckham completou 46 anos no passado domingo, 2 de maio, e a mulher, Victoria Beckham, assinalou a data com uma fotografia nas redes sociais. Contudo, houve um pormenor que não escapou aos internautas mais atentos: o rosto do ex-futebolista.

Na imagem, Beckham aparece ao lado de dois bonecos insufláveis, com o equipamento do clube do qual é dono, o Inter Miami, e parece ter o rosto algo inchado e uma expressão diferente, o que levou vários seguidores a questionar se teria feito alguma intervenção estética.

“Afinal, o que aconteceu a David Beckham?”, “Botox a mais, não?”, “O que fez ele ao rosto? Nem parece ele!” ou “Ele era tão bonito. Não percebo por que fez isto”, lê-se entre as mensagens de parabéns.

David e Victoria Beckham estão casados há 22 anos e têm quatro filhos em comum: Brooklyn, de 22 anos, Romeo, de 18, Cruz, de 16, e Harper, de nove.