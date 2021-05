Ricky Vigil M

Ellie Goulding já é mãe. A cantora, de 34 anos, foi mãe do primeiro filho, fruto do casamento com Caspar Jopling.

O anúncio foi feito pela própria nas redes sociais. "Mãe e bebé estão muito saudáveis e felizes" começou por escrever a artista numa story no Instagram.

"Eu nunca falo sobre a atenção que recebo por causa do meu trabalho, mas neste momento mágico e pessoal queríamos aproveitar a nossa privacidade, obrigada", escreveu.

Até ao momento, a cantora ainda não partilhou qualquer imagem do bebé.

