Reprodução Instagram, DR

O Dia da Mãe de Luciana Abreu acabou de se tornar ainda mais especial. A atriz foi supreendida com um vídeo que reúne imagens das quatros filhas, onde lhe dedicam mensagens em forma de homenagem.

Um gesto que não resistiu em partilhar com os seguidores, na sua conta de Instagram - ora veja abaixo.

"Acabo de receber o meu maior presente. Não aguentei...", começou por escrever.

"Público este vídeo, para continuar a dar força a todas as mães (principalmente a todas as mães solteiras) que lutam por um futuro melhor, pelo amor incondicional que nutrem pelos seus filhos. Mães, esta é a nossa maior profissão e a única que é remunerada com o sentimento mais nobre - o AMOR", continuou.



"Obrigada minhas filhas amadas. Eu vivo por vocês e para vocês. Sou a mãe mais feliz do mundo. Obrigada pelo vosso amor e confiança", rematou.

Recorde que a atriz é mãe de Lyonce, de 10 anos, Lyannii, de nove (fruto do antigo relacionamento com Yannick Djaló) e das gémeas Amoor e Valentine, de três anos, que são fruto do casamento entretanto terminado com Daniel Souza.