Almeno Gonçalves foi o convidado de Daniel Oliveira do programa Alta Definição deste sábado, dia 1 de maio.

O vilão de 'Amor Amor' falou sobre o seu percurso profissional e não só. Numa conversa honesta, Almeno revelou detalhes sobre a relação com a sua filha, Francisca, fruto da relação com Rita Salema, e não conteve as lágrimas.

“Não tenho uma proximidade com ela. Foi algo que aconteceu naturalmente. Nada teve a ver com a minha separação. Não me traz mágoa. Pensamos de maneiras muito diferentes e isso naturalmente afasta-nos”, revelou.

"Acho que ela não gosta assim tanto de mim como eu acho que gosta" - Almeno Gonçalves fala sobre o afastamento da filha: