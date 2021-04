Leon Bennett

Paul Rudd foi fotografado nas ruas de Los Angeles completamente irreconhecível.

O ator foi visto durante as gravações de 'The Shrink Next Door', esta quinta-feira, 29 de abril, e as imagens partilhadas nas redes sociais.

De cabelos brancos e barba, fato preto às riscas, óculos e viseira, o ator quase passou despercebido aos olhares dos paparazzi.

As imagens foram publicadas numa conta de fãs de Paul. De acordo com a imprensa, a transformação física deve-se ao papel de Dr. Isaac "Ike" Herschkopf que Rudd vai interpretar.