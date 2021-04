1 / 2 Instagram 2 / 2 Instagram

O príncipe William de Inglaterra e a mulher, Catherine Middleton, celebram esta quinta-feira, 29 de abril, dez anos de casamento. Para assinalar a data, o casal revelou nas redes sociais do Palácio de Kensington, a sua residência oficial em Londres, duas fotografias, da autoria de Chris Floyd, onde se mostra cúmplice e num estilo bem mais descontraído e informal do que o habitual.

William e Kate trocaram alianças a 29 de abril de 2011, numa imponente cerimónia na Abadia de Westminster, na capital inglesa.

Os dois começaram a namorar em 2003, quando ambos frequentavam a Universidade St. Andrews – onde ela se formou em História de Arte e ele em Geografia -, mas só foram ‘apanhados’ juntos pela primeira vez em janeiro do ano seguinte, durante umas férias com amigos na neve.

No final de 2006, a relação enfrentou uma pequena crise e dois jovens chegaram a separar-se quando William decidiu que não se juntaria à família de Kate na época natalícia, como já se tinha tornado habitual. Entretanto, a futura duquesa de Cambridge terá mesmo tido um affair com um amigo do príncipe, mas a reaproximação foi inevitável e em 2008 o namoro tornou-se oficial quando a jovem marcou presença na cerimónia de formatura do príncipe na Royal Air Force.

Em outubro de 2010, durante uma viagem romântica ao Quénia, o príncipe William pediu Kate Middleton em casamento e o noivado foi oficialmente no dia 16 de novembro. A cerimónia de casamento foi transmitida em direto para todo o mundo e vista por mais de 2,5 mil milhões de pessoas.

Desta união nasceram três filhos - George, de sete anos, Charlotte, de cinco, e Louis, de três – e depois da decisão de Harry e Meghan de sair do núcleo sénior da família real britânica, os duques de Cambridge são vistos como o futuro da monarquia.