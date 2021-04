Bloomberg

Depois de se ter tornado a primeira mulher vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris alcança outro feito: terá a sua própria estátua de cera num museu. Uma honra concedida pelo Madame Tussauds Nova Iorque que anunciou esta quarta-feira que se tratava de uma homenagem aos seus primeiros 100 dias no cargo.

“Kamala Harris fez história ao tomar posse no dia 20 de janeiro, tornando-se a primeira mulher, a primeira pessoa negra e a primeira vice-presidente asiático-americana. Madame Tussauds Nova Iorque está a adicionar outra coisa inédita à lista de conquistas de Harris ao criar uma estátua de cera; uma honra que nunca antes foi concedida a um vice-presidente”, disse o museu em comunicado, citado pelo The Hill.

É que o museu normalmente faz uma estátua de cera de cada presidente dos EUA. Ainda assim, Joe Biden também não ficou de fora. Ainda segundo o museu, ambas as estátuas foram criadas por uma equipa sediada em Londres com base em várias fotografias dos dois. Um trabalho meticuloso que levou semanas até agora. As cabeças, por exemplo, foram esculpidas em seis semanas e os corpos levarão de quatro a seis meses a serem concluídos.

Quando as estátuas estiverem concluídas, o produto final irá apresentar, ainda este ano, Joe Biden e Kamala Harris vestidos com réplicas das roupas usadas na tomada de posse. Isto é, o presidente dos EUA estava com um fato Ralph Lauren azul, enquanto a vice-presidente optou por um visual carregado de simbolismo.