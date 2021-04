Reprodução Instagram, DR

Após anunciar ao mundo que é transgénero, Elliot Page abriu o seu coração numa entrevista intimista e emocionante com Oprah Winfrey, que questionou o ator de 34 anos sobre o que lhe trouxe mais alegria desde que passou pelo processo de mudança de género.

Emocionado, Elliot respondeu que são as pequenas coisas na sua rota: "É sair do chuveiro e a toalha estar ao redor da minha cintura e olhar para o espelho e pensar 'aqui estou eu'", contou, citado pela CNN.

"Não ter um momento em que entre em pânico com isso... É ser capaz de tocar no meu peito e sentir-me confortável no meu corpo, provavelmente pela primeira vez", acrescentou. Recorde-se que antes de revelar ser transgénero, no ano passado, Elliot contou à revista Time que tinha feito uma cirurgia para remover os seios.

A entrevista completa, 'The Oprah Conversation', será divulgada esta sexta-feira, dia 30 de abril, no canal da AppleTV+.

Em entrevista para a Vanity Fair, Elliot também explicou que sempre soube, desde pequeno, qual era a sua verdadeira identidade de género. "Eu sabia que era um menino quando era uma criança”, afirmou. “Eu estava a escrever cartas de amor falsas e a assiná-las como 'Jason'. Cada pequeno aspecto da minha vida, isso é quem eu era, quem eu sou e quem eu sabia que era. Eu simplesmente não conseguia entender quando me diziam: 'Não, tu não és. Não, tu não podes ser assim quando fores mais velho'. Tu sentes. Agora estou finalmente a conseguir voltar a sentir quem eu sou e é tão bonito e extraordinário, e há uma certa tristeza nisso."