Depois da elegância e extravagância dos Óscares, Anne Heche recorreu às redes sociais para avaliar alguns dos visuais que usou na passadeira vermelha ao longo da sua carreira. Num desses 'looks' a atriz surge acompanhada por Ellen DeGeneres e faz uma revelação surpreendente.

Falando sobre a fotografia em questão, no 'red carpet' dos Golden Globes de 1998, Anne conta que a apresentadora, com quem namorava na altura, não queria que ela se vestisse de "forma sexy". "Porque é que pareço uma hippie? Porque a Ellen não queria que eu me vestisse sexy", afirmou no vídeo acima, mostrando o polegar para baixo. Anne Heche e Ellen DeGeneres viveram juntas durante cerca de três anos, entre 1997 e 2000.

É importante referir que Anne tem dois filhos, Homer Laffoon, de 19 anos, fruto da anterior relação com Coleman Laffoon, e Atlas Heche Tupper, de 12 anos, fruto da relação já terminada com James Tupper. Já Ellen DeGeneres é casada com atriz australiana Portia de Rossi desde 2008.

Ron Galella