Eduardo Parra

Depois do mundo ter ficado boquiaberto com o fim do casamento de Iker Casillas e Sara Carbonero, a revista 'Diez Minutos' avançou com uma fotografia de capa onde a jornalista faz-se acompanhar por outro homem, especulando assim rumores de um novo romance.

Após o divórcio, Sara viajou para as Ilhas Canárias para desfrutar das belas paisagens do arquipélago com um grupo de amigos, incluindo a sua melhor amiga, a também jornalista Isabel Jiménez e a família desta. Foi nessa viagem que a jornalista foi fotografada pelos paparazzi ao lado do empresário José Luis Cabrera.

No estado, Isabel negou o novo relacionamento. “Posso assegurar-vos que é falso. Entre outras coisas, porque o meu amigo [José Luis] é casado”, esclareceu a jornalista à revista 'Hola', citada pelo El Periódico.

"A mulher dele não veio connosco devido ao trabalho, mas comeu connosco no sábado em Las Palmas [Espanha]", contou ainda. Ainda segundo a revista, José Luis está casado há dois anos.