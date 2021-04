Reprodução Instagram, DR

Luana Piovani está a morar em Portugal há pouco mais de dois anos com os três filhos, Dom, de nove anos, e os gémeos Bem e Liz, de cinco anos, fruto do seu antigo relacionamento com Pedro Scooby, mas admite que nem sempre é fácil ser mãe a solo.

Abrindo as portas da sua casa, em Cascais, Luana abordou o tema da maternidade em entrevista para o programa 'A Noite é Nossa', da Record TV. "O Pedro divide a responsabilidade comigo, mas quando eu estou com os três filhos, sou eu sozinha, não é? Então é muito desgastante. Eu sei que muitas pessoas vão recriminar-me, mas eu sou humana também", disse.

A atriz explicou ainda que é uma uma mãe de rédea curta: "Coloco de castigo, falo grosseiramente, tiro o telemóvel, tiro o skate. Têm que escovar os dentes. Já passei sabão na boca porque estava a dizer palavrões e faltou-me ao respeito. Sou mãe linha-dura", contou.