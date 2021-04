Helena Costa revelou esta quarta-feira, dia 28 de abril, que teve alta e já está a caminho de casa.

A novidade foi partilhada nas redes sociais. A atriz, que foi recentemente operada a um tumor no pulmão, mostrou-se animada após uma semana no hospital, mas explicou que a notícia tem um sabor agridoce.

"Já tenho aqui a malinha pronta, é só fechar. Obrigada a todos pelo apoio. Tive alta, finalmente. Se calhar ainda não vou poder estar com as miúdas porque elas estão um bocadinho com ranhoca no nariz e eu não posso correr riscos. Portanto, tenho que estar em casa às escondidas. Acho que ainda vou sofrer mais um bocadinho", partilhou numa story de Instagram.

Recorde-se que Helena é mãe das gémeas, Maria do Mar e Mercedes.