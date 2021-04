Amy Sussman

Dax Shepard não esconde a sua luta contra o alcoolismo e o vício em medicamentos opioides. O ator estava sóbrio há 16 anos, mas teve uma recaída no ano passado quando começou a tomar analgésicos após sofrer um acidente de mota.

O marido de Kristen Bell contou no podcast 'In Fact with Chelsea Clinton', citado pela People, que fez questão de abordar a sua batalha com as filhas: que começou a tomar após sofrer um acidente de mota. “Elas sabem que o pai delas vai a uma reunião dos Alcoólicos Anónimos (AA) todas as terças e quintas-feiras”, revelou.

“Na altura em que as minhas filhas queriam ficar comigo 24 horas por dia, a minha filha mais velha perguntou: 'Onde é que estás a ir?'. Eu respondi: 'Vou para a reunião dos AA'. Então ela disse: 'Porque é que tens que ir?". E eu respondi: 'Porque sou um alcoólatra e, se não for lá, vou beber e serei um péssimo pai'", recordou.

O ator de 46 anos continuou contando que, posteriormente, Lincoln lhe perguntou se poderia ir à reunião também e Dax explicou-lhe que para ir precisaria de estar a lidar com o mesmo problema: o alcoolismo. "Ela disse: 'Eu vou ser uma alcoólatra'. E eu disse: 'Podes tornar-te uma. As probabilidades não estão a ter favor, mas ainda não chegaste lá'", relembrou.

Quanto à recaída, Dax também não escondeu das filhas. "Elas sabiam quando eu tive uma recaída. [Eu e Bell] explicámos: 'Bem, o pai tomava uns comprimidos para a cirurgia e depois o pai foi um menino mau e começou a tomar os seus próprios comprimidos. Sim, contamos-lhes tudo", disse.