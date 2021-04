Além de ter falado sobre o divórcio de Marco Costa, Vanessa Martins recordou um caso controverso, em conversa com a RFM no podcast Wi Fi, quando foi confrontada com a seguinte questão: 'Qual foi a pior coisa que leste sobre ti?'.

Sem hesitar, a empresária aponta uma situação polémica e vivida na esfera pública. “Foi quando ganhei aquele caso em tribunal há uns anos quando me disseram que eu era acompanhante de luxo. Foi a pior coisa que eu li e que ia arruinando a minha vida”, começou por contar.

A capa de uma revista colocou, segundo a própria, a sua vida em suspenso com vários trabalhos cancelados, motivando assédio nas redes sociais e causando ainda sofrimento à sua família.

“A pior notícia que eu li sobre mim foi que eu me prostituta para ganhar dinheiro e foi escrito por uma mulher o que é pior ainda", recordou a Rodrigo Gomes e o Daniel Fontoura

