Depois de, recentemente, Marco Costa ter revelado que não sabia que Vanessa Martins estava novamente apaixonada, a influencer digital falou sobre o divórcio com o pasteleiro, numa conversa com a RFM no âmbito do espaço 'Wi Fi'.

"Vivemos uma relação, sabíamos que não funcionava e a coisa mais feliz que fizemos na vida foi dar a oportunidade a ambos para sermos novamente felizes com outras pessoas", disse sobre o antigo relacionamento.

"Prefiro divorciar-me mil vezes, do que ser mil vezes infeliz. Eu caso e divorcio as vezes que forem precisas, porque só estou aqui uma vez. Não vou ficar a minha vida toda num relacionamento errado (...) Ou fico sozinha e sou feliz à mesma, ou estou com alguém que preencha aquela espaço de tempo. Se preencher 50 anos, fico 50 anos, mas se só me preencher cinco anos eu não vou ficar por ninguém", explicou ainda.

Apesar de ainda não ter feito nenhuma confirmação oficial, circula rumores de que Vanessa Martins encontra-se num relacionamento com Miguel Ângelo.