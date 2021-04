1 / 3 Pool 2 / 3 Pool 3 / 3 Pool

Depois do funeral do duque de Edimburgo, que aconteceu há dez dias, a rainha Isabel II retomou a sua agenda oficial. A monarca participou esta terça-feira, 27 de abril, em duas reuniões virtuais, a partir do Castelo de Windsor, com as embaixadoras da Costa do Marfim e da Letónia, avança a Hello.

Apesar da perda recente, Isabel II surgiu de sorriso no rosto naquela que foi a sua primeira aparição pública depois do funeral do marido, conforme pode ver na galeria acima.

Recorde-se que o período oficial de luto da família real terminou na última sexta-feira, 23 de abril. Porém, alguns membros da realeza britânica voltaram aos compromissos oficias antes dessa data, como foi o caso de Kate Middleton e o príncipe William de Inglaterra.