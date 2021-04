Handout

Foi há cerca de um mês e meio que foi exibida a polémica entrevista de Meghan Markle e o príncipe Harry de Inglaterra a Oprah Winfrey. Numa conversa onde nada ficou de fora, os duques de Sussex fizeram revelações inesperadas, incluindo acusações de racismo à família real britânica.

Entretanto, na última quinta-feira, 22 de abril, a apresentadora falou sobre a entrevista reveladora aos duques de Sussex e recordou o momento em que Meghan revelou que um elemento da família real tinha questionado o tom de pele do seu filho.

"Sim, fiquei surpreendida. Fiquei surpreendida ao ponto de, olhe, daquela imagem que se tornou viral. Do estilo, “o quê?”, “vais falar disso?” , “vais mesmo chegar até aí?”, admitiu Oprah em conversa com a também apresentadora Nancy O’Dell, no lançamento do seu canal na plataforma TalkShopLive.

Oprah explicou ainda que não tinha ideia que as declarações do casal “teriam o impacto que tiveram e continuam a ter”, explicando que Harry e Meghan tinham apenas a intenção de serem "o mais sinceros possível" na entrevista.

Por outro lado, a apresentadora salientou que não existiram restrições nas perguntas colocadas ao casal e destacou o profissionalismo da sua equipa.

"Quando terminámos de fazer a entrevista disse à equipa que todos sabíamos a importância do que tinha sido dito ali e que esperava que não partilhassem nada do que tinha acontecido. Ninguém o fez”, contou.

"A entrevista foi muito poderosa porque tive ali alguém que quis mostrar abertura, vulnerabilidade, e verdade”, acrescentou.