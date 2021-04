Pool

Olivia Colman estava nomeada para o Óscar de Melhor Atriz Secundária, mas o galardão acabou por ir para as mãos de Youn Yuh-jung. Não levou o prémio para casa, mas a atriz de 47 anos tem uma das histórias no mundo da representação mais engraçadas (e constrangedoras) de sempre: teve um pequeno descuido em palco.

Em entrevista com Rufus Norris, diretor da companhia de teatro britânica Royal National Theatre, na série 'Life in Stages', Olivia contou que o acidente aconteceu devido a David Mitchell, comediante que conheceu na altura em que participou no Clube de Teatro Footlights da Universidade de Cambridge. É que o também ator terá feito com que a britânica tivesse um ataque de riso.

"Foi culpa dele. Esse também é um medo na minha cabeça: eu rir tanto ao ponto de fazer chichi em palco, mas fi-lo uma vez”, admitiu Olivia. E acrescentou: "A minha bexiga inteira esvaziou e [a urina] simplesmente escorreu até as pessoas que estavam na primeira fila. Isso tornou tudo pior. Eu não conseguia parar.”

A atriz revelou ainda que recorreu a sessões de hipnoterapia para conseguir lidar com o medo dos palcos. “Conforme fico mais velha e um pouco mais reconhecida, tenho medo... de que todas essas pessoas vejam quando eu estragar tudo e digam: 'Nós fomos ver aquela pessoa que vimos na televisão – não é tão boa no palco'. Acho que desenvolvi esse medo. Eu amava [estar nos palcos]. Preciso de superar isso", desabafou.

Pool