Marcello Antony foi um dos convidados desta terça-feira, 27 de abril, do programa Júlia, da SIC. O ator, de 56 anos, falou do seu início de carreira, quando tinha 26, dos pais, da morte do irmão mais novo e da família que construiu ao lado da mulher, Carolina.

O galã das novelas brasileiras explicou que já tinha adotado duas crianças no seu primeiro casamento e que a mulher também já tinha dois rapazes, que assumiu de imediato como seus filhos. Mais tarde, os dois foram pais de Lorenzo, agora com nove anos. “Não há diferença nenhuma entre o amor que eu sinto pelos meus filhos”, garantiu o artista a Júlia Pinheiro.

Marcello Antony não conseguiu conter as lágrimas quando a família lhe deixou uma mensagem. Emocionado, o ator explicou que a mudança para Portugal aconteceu porque recebeu um convite para trabalhar no nosso país e nem equacionou vir sozinho. Quando o projeto terminou toda a família concordou em ficar e é aqui que agora querem ficar a viver.

