Ashley Cain, de 30 anos, está a viver um momento difícil: o antigo futebolista chora a morte da filha de oito meses. Azaylia foi diagnosticada com leucemia muito agressiva com apenas dois meses e acabou por não resistir, apesar de todos os esforços desenvolvidos pelos pais para angariar fundos para tratamentos alternativos. Cain, que depois de deixar o futebol participou em vários reality shows e agora trabalha como modelo, e a mulher, Safiyya, conseguiram arrecadar dois milhões de euros no intuito de levar a filha a um reputado especialista em Singapura, mas a menina perdeu a luta contra a doença no passado sábado, 24 de abril.

"Descansa no paraíso, princesa. Vou ter-te sempre no coração até que possa abraçar-se de novo no céu", escreveu Ashley Cain nas redes sociais. Saiba mais AQUI!

Mais tarde, o antigo futebolista voltou a recorrer ao Instagram para escrever sobre a sua dor. “O meu coração está destroçado. Deste um propósito à minha vida, colocaste um sorriso na minha cara. Encheste o meu coração de amor e a minha alma de orgulho. Fizeste-me um homem melhor. Fizeste-me a pessoa que sempre quis ser. Ensinaste-me mais nos teus 8 meses do que eu aprendi em toda a minha vida”, desabafou.

