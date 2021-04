Gety Images, WPA Pool

No ano em que se assinalam os 24 anos da morte da princesa Diana, os príncipes William e Harry deram o seu consentimento para uma singela homenagem à progenitora, que perdeu a vida num trágico acidente de viação em agosto de 1997, em Paris.

Os netos de Isabel II autorizaram que o icónico vestido de noiva da princesa Diana fosse exibido pela primeira vez em 25 anos. Segundo a revista Hello, a peça será a principal atração da exposição Royal Style In The Making, que decorrerá de 3 junho deste ano até janeiro de 2022 no Palácio de Kensington, em Londres.

>>Houve uma pessoa que não ficou contente com o vestido de noiva da princesa Diana - a mulher que o desenhou

O arrojado vestido assinado pelo estilistas Elizabeth e David Emanuel fez, durante muitos anos, parte do imaginário de várias noivas. Tem mais de 10.000 pérolas e uma cauda com cerca de sete metros.

Princess Diana Archive