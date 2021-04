Facebook

No final da semana passada, Helena Costa surpreendeu os seus seguidores ao anunciar que se encontrava internada e que tinha sido operação ao pulmão para remover um tumor (pormenores aqui).

Ainda hospitalizada, a atriz, de 38 anos, fez uma atualização do seu estado de saúde este domingo, 25 de abril. “Ainda aqui estou”, começou por dizer nos Stories do Instagram que pode ver abaixo, antes de acrescentar: “Já tirei os drenos e estou a fazer medicação para as dores”.

Os seguidores da atriz quiseram também saber o que a levou a perceber que estava doente. “Os sintomas foram muito ligeiros. Era cansaço, falta de ar, mas ao longo de muito tempo”, explicou, antes de tranquilizar os fãs: “Estou a recuperar bem. Estou um bocadinho cansada, só”.

A acompanhar Helena Costa nesta fase delicada está a sua irmã, já que o marido, Frederico Formigal, e a mãe, estão em casa a cuidar das suas filhas gémeas, Mercedes e Maria do Mar, de dois anos.

