Nas últimas semanas surgiram na imprensa nacional rumores de um possível romance entre Vanessa Martins e Miguel Ângelo, antigo participante do reality show da TVI Like Me. Embora a influencer digital ainda não tenha abordado publicamente o assunto, a verdade é que há fotos dos dois juntos de férias em clima de grande cumplicidade. Mais detalhes AQUI!

Os fãs de Marco Costa, com quem Vanessa Martins foi casada durante três anos e meio e de quem se divorciou em agosto passado, aproveitaram uma sessão de pergunta/resposta no Instagram do pasteleiro para esclarecer algumas dúvidas acerca do alegado namoro.

“Já sabes que a Vanessa namora?”, questionou um seguidor. E Marco respondeu prontamente: “Não faço a mínima ideia. Mas tal como sei que ela que o melhor para mim, eu só quero o melhor para ela. Que seja muito feliz”.

Houve também quem quisesse saber por que motivo o famoso pasteleiro não apaga as fotografias onde surge ao lado da ex-mulher nas redes sociais. Para ele, a explicação é simples: “Porque apagar as fotos do meu perfil, não apagam as memórias de algo que aconteceu na minha vida! E mesmo que tenha acabado foi muito bom! A vida não se apaga, pelo contrário, seguimos em frente. As que ficam para trás lá ficam. Venham novas fotos”.