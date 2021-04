Instagram

Azaylia tinha apenas alguns dias de vida quando foi diagnosticada com uma leucemia e perdeu a luta contra a doença este domingo, 25 de abril, aos oito meses.

A notícia trágica foi confirmada pelo pai, o antigo jogador de futebol e estrela de reality shows Ashley Cain nas suas redes sociais. “Descansa no paraíso, princesa. Vou sempre guardar-te no meu coração, até que possa abraçar-te novamente no céu”, escreveu o britânico na legenda de uma fotografia onde surge com a filha ao colo. “Ela é a prova de que podemos passar pelo inferno e, ainda assim, sermos um anjo”, lê-se ainda noutra imagem.

A bebé era fruto da relação do antigo desportista, de 30 anos, com a esteticista Safiyya.

