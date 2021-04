1 / 15 Reprodução Instagram, DR 2 / 15 Reprodução Instagram, DR 3 / 15 Reprodução Instagram, DR 4 / 15 Comic Relief 5 / 15 Reprodução Instagram, DR 6 / 15 Reprodução Instagram, DR 7 / 15 Reprodução Instagram, DR 8 / 15 Reprodução Instagram, DR 9 / 15 Reprodução Kensington Palace 10 / 15 Max Mumby/Indigo 11 / 15 Max Mumby/Indigo 12 / 15 Clarence House 13 / 15 14 / 15 15 / 15 Dominic Lipinski

Esta sexta-feira, 23 de abril, é uma dia especial para a família real britânica. O pequeno Louis, o filho mais novo do príncipe William e Kate Middleton, celebra o seu terceiro aniversário.

Ao longo dos últimos três anos, foram várias as fotografias do menino divulgadas pelos duques de Cambridge e que fizeram as delícias dos internautas, conforme pode ver na galeria acima.

Recorde-se que além de Louis, Kate e William são pais de George, de sete anos, e Charlotte, de cinco.