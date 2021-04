Instagram

Depois de ter estado ausente das redes sociais, Helena Costa, partilhou esta sexta-feira, dia 23 de abril, o motivo que a levou a isolar-se.

A atriz, de 38 anos, revelou que foi operada a um tumor no pulmão e que apesar dos momentos difíceis que viveu já está a recuperar.

"Apareceu-me um problema de saúde", começou por dizer em resposta às várias mensagens que questionavam os motivos da sua ausência. "Apareceu uma massa, um tumor carcinoide no pulmão e tive de retirar uma parte do pulmão", explicou ainda.

Helena contou ainda que após o diagnóstico, e antes da operação, manteve-se afastada das redes sociais para viver mais intensamente os momentos com as suas filhas gémeas, Maria do Mar e Mercedes.

"Passa-nos tudo pela cabeça. Acredito que agora sou uma pessoa diferente", explicou, agradecendo o apoio dos seus seguidores.

Veja o vídeo, em baixo.