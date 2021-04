Charles McQuillan

Longe dos holofotes e prestes a ser mãe pela segunda vez, Meghan Markle aproveita para desfrutar da companhia do filho mais velho, o pequeno Archie, que completa dois anos no próximo mês de maio. Num registo mais informal, a duquesa de Sussex foi fotografada a passear com o menino pelas ruas de Los Angeles esta quarta-feira, 21 de abril, depois de o príncipe Harry ter regressado aos Estados Unidos.

Nas imagens divulgadas pelo site Page Six, Meghan Markle exibe um visual despojado, que evidencia a sua barriga de grávida. Já Archie, surge visivelmente descontraído ao colo da mãe. Veja as fotografias aqui.

Recorde-se que ao contrário do marido, a norte-americana não viajou até ao Reino Unido para marcar presença no funeral do duque de Edimburgo, que aconteceu no último sábado, 17 de abril. Segundo a imprensa internacional, Meghan Markle permaneceu nos Estados Unidos a conselho dos médicos por se encontrar grávida. Ainda assim, a mulher do príncipe Harry fez questão de prestar uma sentida homenagem ao marido de Isabel II.