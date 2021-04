Jamie McCarthy

Ronnie Ortiz-Magro foi preso por violência doméstica esta quinta-feira, dia 22 de abril. A notícia é avançada pelo site E! News com declarações oficiais do Departamento de Polícia de Los Angeles.

De acordo com uma fonte, o incidente com a estrela do famoso reality show 'Jersey Shore', da MTV, não envolve Jen Harley.

Ronnie tem um histórico de incidentes do género, sendo o mais recente de outubro de 2019, durante a relação com a ex-namorada e mãe da sua filha, Jen.

O empresário, de 35 anos, está atualmente a namorar com Saffire Matos, que conheceu em fevereiro de 2020.