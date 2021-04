Reprodução Instagram, DR

Foi há seis anos que Margarida Martinho passou por um dos momentos mais difíceis da sua vida. Tinha 25 anos, estava a morar em Londres e sofreu uma ruptura de um aneurisma cerebral. A atriz esteve com a irmã, Mariana Martinho, à conversa com Diana Chaves e João Baião, na 'Casa Feliz', da SIC, para contar como tudo se passou e as emoções que sentiu.

"Foi o momento da ruptura, foi o momento em que eu tive uma dor de cabeça, a pior dor de cabeça da vida. O que há de diferente da dor de cabeça normal é a a intensidade. Eu não me lembro da dor que senti naquele momento. Lembro-me de preferir não estar ali, de não ter aquela dor de cabeça. Eu só queria acabar com aquela dor", contou.

"Fiquei no sofá durante três horas agarrada à cabeça, sem conseguir falar e a vomitar, vomitar, vomitar", relembrou. Já no hospital, Mariana explicou que a mãe teve um aneurisma no passado e esse factor teve influência no diagnóstico da condição da irmã.

"A maior parte das pessoas que tem uma ruptura de um aneurisma cerebral não sobrevive", afirmou a atriz, referindo que o seu caso "foi um milagre". Hoje, aos 31 anos, Margarida faz a sua vida normal adotando um estilo de vida saudável.

Margarida Martinho conta ainda que durante a recuperação aprendeu a tocar guitarra como fez questão de mostrar no programa da SIC com a música 'Amor I Love You', de Marisa Monte. "Temos que celebrar a vida!", destacou.