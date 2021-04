Esta quarta-feira, 21 de abril, Anabela Santana - que se tornou conhecida do público pela sua participação na segunda edição de Casados à Primeira Vista - esteve à conversa com Júlia Pinheiro no programa das tardes da SIC.

Ao lado do atual companheiro, Francisco Calado, a jovem partilhou a história de amor do casal e ainda fez uma revelação especial. Grávida do primeiro filho, Anabela deu a conhecer o sexo do bebé.

"É uma menina", contou, recordando a reação do companheiro quando descobriu que ia ser pai. "Ele passou uma semana a rir e a chorar aos mesmo tempo", acrescentou.

No final, o casal revelou ainda que já tem o nome escolhido para a bebé. Irá chamar-se Mafalda.

Veja a entrevista completa no vídeo abaixo: