Anabela Santana tornou-se conhecida do público ao participar na segunda edição de Casados à Primeira Vista, em 2019. A jovem trocou alianças com Lucas Rocha com quem desenvolveu uma cumplicidade imediata no dia em que se conheceram. Porém, a relação esmoreceu rapidamente e o casal abandonou a experiência social antes do programa da SIC chegar ao fim.

Ainda assim, Anabela não desistiu de procurar a felicidade e encontrou o amor em Francisco Calado, que conhecia desde a adolescência. Hoje, o casal vide dias felizes e aguarda o nascimento do primeiro filho.

Entretanto, em conversa com Júlia Pinheiro no programa das tardes da SIC, esta quarta-feira, 21 de abril, o casal recordou a altura em que se conheceu, o momento em que ambos de reencontraram passados vários anos e como a paixão despertou.

Veja a entrevista completa no vídeo abaixo: