Dave Maria Hacke, de 'Casados à Primeira Vista', pode estar novamente apaixonado.

De acordo com a imprensa nacional, o ex concorrente do programa da SIC partilhou esta quinta-feira, dia 22 de abril, uma imagem onde se mostrou muito próximo de uma loira misteriosa.

O vídeo foi publicado nas stories da conta de Instagram de Dave mas já foi entretanto apagado, tal como revelam alguns meios de comunicação.

Recorde-se que o surfista participou na edição de 'Casados à Primeira Vista' de 2018 e, na altura, deu o nó com Eliana

