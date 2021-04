Steven Ferdman

Zac Efron terminou abruptamente o namoro com Vanessa Valladares. A informação é avançada pelo Daily Mail que garante que a relação de dez meses terá chegado ao fim após o ator descobrir que a jovem iria participar num reality show controverso.

Segundo a publicação, a estrela de Hollywood, de 33 anos, terá expulsado a jovem do set de gravações do filme que está a gravar, Down to Earth with Zac Efron.

Uma fonte próxima do casal não afasta uma hipótese de reconciliação, mas garante que o ator ficou magoado com a decisão da jovem de participar no programa.

"Ele é uma pessoa humilde que quer uma parceira genuína, normal e terra-a-terra", começou por explicar. "A gota de água foi quando o Zac soube da possibilidade dela participar no Byron Baes e que supostamente ele a estaria a ajudar" .