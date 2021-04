Mark Cuthbert

Isabel II está de parabéns. Esta quarta-feira, dia 21 de abril, a monarca completa 95 anos, mas esta data terá um sabor agridoce devido à morte do seu marido, o príncipe Filipe, cujo funeral foi apenas há quatro dias no Castelo de Windsor, em Inglaterra.

Esta será a primeira vez em décadas que Isabel II não irá passar o seu aniversário, que será "discreto e privado", com o marido. Para a animar, o príncipe André surpreendeu a mãe com dois cães bebés da raça Corgi, a favorita da monarca, depois do pai ter ido para o hospital. “A rainha não planeava ter nenhum cão novo porque temia estar a ficar muito velha, mas foi o príncipe André quem surpreendeu a sua mãe com dois novos cães bebés quando ela se sentiu desanimada e sozinha no Castelo depois do duque ter sido levado para o hospital", disse uma fonte ao The Sun, citado pelo Express.

É importante referir que o príncipe André foi acusado de tentar usar a morte do seu pai para reingressar na família real para reconstruir a sua reputação que foi destruída devido ao seu alegado envolvimento com a rede de tráfico sexual de Jeffrey Epstein.