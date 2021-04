Getty images, Pool/Max Mumby

Apesar do luto pela morte do duque de Edimburgo, esta terça-feira, 21 de abril, é uma data com particular significado para a coroa britânica. A rainha Isabel II completa 95 anos de vida.

Desta forma, a monarca decidiu deixar uma mensagem aos súbditos nas redes sociais, sendo estas as suas primeiras declarações públicas depois do funeral do marido, que aconteceu no último sábado, 17 de abril, em Windsor.

"Recebi, por ocasião do meu 95º aniversário que se assinala hoje, muitas mensagens de carinho, que aprecio muito", pode ler-se no comunicado divulgado na conta oficial de Twitter da Casa Real.

"Enquanto família estamos a viver um período de grande tristeza, tem sido um conforto para todos nós ver e ouvir as homenagens prestadas ao meu marido, tanto no Reino Unido, como na Commonwealth e em todo o mundo", prosseguiu, aproveitando para agradecer o apoio recebido após a morte do duque de Edimburgo.

"Eu e a minha família gostaríamos de agradecer a todos pelo apoio e gentileza demonstrados para connosco nos últimos dias. Ficámos profundamente tocados e continuamos a lembrar o impacto extraordinário que o Filipe teve em inúmeras pessoas ao longo de sua vida", completou, assinando 'Elizabeth R'.