Isabel dos Santos comemora esta terça-feira, 20 de abril, o seu 48.º aniversário. Para assinalar a data, a empresária angolana partilhou duas fotografias nas redes sociais onde agradece o carinho que tem recebido nos últimos meses, mas também revela o seu novo look.

A filha do antigo presidente de Angola José Eduardo dos Santos usava o cabelo liso, num tom bastante escuro, mas agora tem caracóis definidos e o cabelo bem mais claro que o habitual nas pontas. Ora veja:

“Obrigada… Um dia de cada vez, com memórias e lembranças”, escreveu Isabel dos Santos na primeira imagem, à qual teve centenas de reações, que acabou por agradecer com outra fotografia, na legenda da qual acrescentou: “Mensagens lindas. Obrigada a todos por tanto carinho e apoio que me enche o coração”.

Recorde-se que Sindika Dokolo morreu a 29 de outubro, num trágico acidente de mergulho no Dubai. Na altura, Isabel dos Santos também deixou uma mensagem de agradecimento nas redes sociais.