Kelly Osbourne usou o seu Instagram esta segunda-feira, dia 19 de abril, para fazer uma confissão.

A atriz revelou, num vídeo, que após quatro anos sóbria acabou por sofrer uma recaída. "Não estou orgulhosa disto mas estou de volta", começou por dizer. "Isto é difícil para mim falar, mas sempre prometi ser honesta convosco sobre a minha vida", disse ainda.

A filha de Sharon e Ozzy Osbourne já falou publicamente sobre a sua longa batalha contra o vício das drogas e de como estas afectaram a sua vida.

"Nunca pensei estar viva com 35 anos", começou por dizer numa entrevista com o amigo DJ Fat Tony, no podcast 'The Recovery'. "Muitos amigos meus não conseguiram chegar aqui e enterrá-los foi muito duro. Senti culpa por ter sobrevivido", contou ainda.