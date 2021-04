1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Morreu o filho mais velho de Scottie Pippen, Antron Pippen. O jovem tinha apenas 33 anos e a notícia foi confirmada pelo próprio pai na sua conta oficial do Instagram.

A antiga estrela da NBA partilho uma série de imagens do filho e, sem revelar as causas da morte, deixou uma sentida mensagem na legenda da publicação.

"Estou de coração partido ao partilhar que ontem disse adeus ao meu primeiro filho Antron", começou por dizer.

"Os dois partilhávamos o amor pelo basquetebol e tínhamos conversas infinitas sobre os jogos. O Antron sofria de asma crónica e acredito que se não tivesse sido por isso, teria entrado na NBA (...) sou um pai orgulhoso no homem que o meu filho que se tornou", pode ler-se.

Recorde-se que Scottie é ainda pai de Taylor, de uma antiga relação com Sonya Roby, Sierra, fruto da relação com a ex Yvette Deleone, e os filhos Scotty Jr., Preston, Justin e Sophia fruto do antigo casamento com Larsa Pippen.