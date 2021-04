Instagram

Aos 35 anos, Marta Faial prepara-se para ser mãe pela primeira vez e logo a dobrar. A atriz está grávida e gémeos e decidiu revelar o sexo dos bebés na sua página de Instagram. “Não podia deixar de partilhar convosco, algo que tanto me têm perguntado", escreveu na legenda de um pequeno vídeo onde se mostra a abrir dois canhões de confettis cor-de-rosa. A atriz está, portanto, grávida de duas meninas. Veja o vídeo:

Reprodução Instagram, DR

As bebés são fruto da relação de Marta Faial com Gonçalo Câmara Pereira, com quem namora há cerca de dois anos e de quem ficou noiva em novembro último.

A publicação rapidamente se encheu de comentários, nomeadamente de caras bem conhecidas do grande público. “Minhas noras queridas”, brincou a cantora e atriz Inês Herédia, que é mãe dos gémeos Luís e Tomás. “Sobrinhas linhas”, comentou a também atriz Leonor Seixas. “Duas bonecas. Estás lindas”, considerou, por sua vez, a atriz Núria Madruga. E Helena Costa, que é mãe das gémeas Maria do Mar e Mercedes, também deixou uma palavra à colega de profissão: “Que lindo, o melhor do mundo”.