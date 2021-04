WPA Pool

Foi num momento de pesar para a realeza britânica que o príncipe Harry de Inglaterra reencontrou a família após a polémica entrevista a Oprah Winfrey, exibida no início de março. Desta forma, as atenções da imprensa internacional estiveram viradas para o filho mais novo do príncipe Carlos durante o funeral do duque de Edimburgo, que aconteceu no último sábado, 17 de abril, em Windsor.

Judy James, especialista em linguagem corporal, analisou a postura de Harry, começando por destacar o reencontro com o irmão, William.

"Num momento coordenado, mas também de aparência relativamente natural, Harry aproximou-se de William e Kate, conversando e caminhando ao lado dos dois", explicou Judy James em declarações ao jornal Daily Mail.

"Parecia um momento genuíno, em vez de algo planeado para as câmaras", acrescentou ainda a especialista.

Por outro lado, Judy James refere que Harry transmitiu uma postura, cuja confiança foi diminuindo gradualmente ao longo do dia.

“Caminhando ao lado de Peter Philips e alinhado com o irmão, William, Harry parecia mostrar uma linguagem corporal subtilmente desafiante, ao olhar à sua volta e até mesmo ao conversar com alguns membros da realeza em redor. Porém, mostrou-se menos confiante assim que começou a caminhar atrás do caixão do avô“, afirmou.

“Enquanto que o William andou direito, a olhar em frente, sem se mostrar preocupado com o irmão, Harry protagonizou alguns rituais de conforto que sugeriam níveis de ansiedade suprimida“, tais como "puxar o colete” ou “encolher os ombros na capela, um gesto que pode implicar que alguém está a tentar aumentar a própria confiança“, rematou.

Recorde-se que a mulher de Harry, Meghan Markle, permaneceu nos Estados Unidos, onde o casal reside, mas ainda assim fez questão de prestar uma sentida homenagem ao duque de Edimburgo (saiba mais aqui). Segundo a imprensa internacional, a duquesa de Sussex, que se se encontra grávida do segundo filho, não viajou até ao Reino Unido devido a aconselhamento médico.