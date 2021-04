Instagram

Tomás, o primeiro filho em comum de José Carlos Pereira e Inês de Góis, nasceu no passado dia 1 de abril e o casal mostra-se completamente ‘derretido’ com o bebé. Este domingo, dia 18, o ator partilhou na sua página de Instagram uma fotografia onde surge a dar biberão ao filho e escreveu: “Adoro domingos… Uma boa semana a todos”.

Quem não resistiu a deixar um comentário foi a sua namorada. “O meu melhor”, considerou.

Depois de meses de rumores, José Carlos Pereira e Inês de Góis assumiram a sua relação em setembro de 2019, na Gala dos Globos de Ouro, um evento organizado pela SIC. Desde então mostram-se inseparáveis e ficaram radiantes por dar um irmão ao pequeno Salvador, de quatro anos, fruto do anterior relacionamento do ator e médico com a relações-públicas, empresária e comentadora de televisão Liliana Aguiar.

