Este domnigo, 18 de abril, marcou um dia especial para César Mourão. É o dia em que se celebra o aniversário do pai - uma data que o humorista fez questão de destacar nas redes sociais.

Devido à Covid-19, o criador da série da SIC, 'Esperança', viu-se obrigado a festejar de forma diferente da habitual.

"Aniversário do pai, com brunch e mesas separadas. Assim seja", escreveu no story que publicou.