O Reino Unido despediu-se este sábado do duque de Edimburgo, marido da rainha Isabel II. Por causa da pandemia, apenas um grupo restrito de 30 pessoas da família real assistiu às cerimónias fúnebres que se realizaram no Castelo de Windsor.

Depois do funeral, o corpo do príncipe fica na capela de São Jorge, no Royal Vault, o panteão real. A família real britânica cumprirá depois mais uma semana de luto.