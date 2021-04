São José Lapa falou sobre a partida da irmã, a também atriz, Fernanda Lapa que morreu em agosto de 2020, de 77 anos.

“Nós tínhamos caminhos muito diferentes mas afetivamente, eu com ela, eu mais, se calhar, eu tinha mais à vontade com ela do que ela comigo", começa por contar a atriz na passada quinta-feira, dia 15, a Manuel Luís Goucha. "Mas pronto…olha, a mana não se quis tratar”, acrescentando que Fernanda Lapa tinha uma problema de saúde associado à vesícula biliar.

“Ela tinha marcado ir ao médico e tratar-se e não foi, baldou-se (…) ela era como o meu pai, fugiam dos médicos e advogados (…) e acho que foi isso que a… aquilo foi num mês e meio”, sublinhou.

Fernanda Lapa era diretora artística da companhia, Escola de Mulheres.