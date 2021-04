JONATHAN BRADY

Foi com enorme pesar que a família real britânica anunciou na passada sexta-feira, 9 de abril, a morte do duque de Edimburgo aos 99 anos. Entretanto a um dia do funeral, que se irá realizar este sábado, dia 17, a rainha Isabel II foi vista em público pela primeira vez após a morte do marido.

De acordo com o jornal Daily Mail, a monarca fazia-se acompanhar pelos seus dois cães, um corgi e um dorgi, tendo sido fotografada a bordo de automóvel pelos jardins do Castelo de Windsor.

Segundo a publicação, Isabel II dirigia-se a Frogmore Cottage, onde estará instalado o seu neto, o príncipe Harry.

O Daily Mail salienta ainda que a monarca está a "lidar bem com a situação" e tem estado a par dos preparativos da cerimónia de despedida ao companheiro com quem esteve casada durante mais de 70 anos.

O funeral vai realizar-se na capela de Saint George, no Castelo de Windsor.