Rosa Villa foi uma das convidadas desta quinta-feira do programa das manhãs da SIC, Casa Feliz.

Em conversa com Diana Chaves e João Baião, a atriz - que atualmente está afastada da televisão - recordou o período mais negro que viveu nos últimos tempos, em que chegou até a colocar em causa a própria vida.

Aos 52 anos, graças à pressão que sentia no trabalho, começou a consumir cocaína - um comportamento que se descontrolou rapidamente e de forma excessiva.

"Fazia teatro, televisão. Na altura, era novela atrás de novela, sempre a trabalhar. Houve um dia em que estava no lugar errado, à hora errada com as pessoas erradas... Chegamos a um ponto em que não se controla nada", contou.

Este vício, que lhe fez ganhar uma dependência também do álcool, fez com que Rosa perde-se o casamento de 16 anos.

Foi na filha, de 22 anos, que encontrou o apoio necessário que fez com que conseguisse recuperar. Contudo, a atriz confessou que "houve alturas em que pensou acabar com a vida".

Veja o testemunho na íntegra no vídeo abaixo.