Foram preciso nove meses para que a princesa Marie da Dinamarca se sentisse preparada para falar publicamente de um momento difícil para toda a família real: o dia em que o príncipe Joaquim, de 51 anos, sofreu um Acidente Vascular Cerebral.

O casal estava de férias no sul de França, em julho do ano passado, e a princesa não esconde que se sentiu completamente impotente. "Esteve tão perto de acontecer uma tragédia que podia ter mudado as nossas vidas para sempre", disse, em declarações à revista Hjernesagen.

À mesma publicação, o príncipe Joaquim aproveitou para elogiar o sangue-frio da mulher, apesar de toda a aflição inerente à situação: “Ela tomou conta de tudo até me entregar aos motoristas da ambulância em Cahors, que me levaram a Toulouse. Foi fantástica! Entrou em modo de soldado. Sei que com a Marie tenho apoio, amor, carinho e segurança”.

O filho mais novo da rainha Margarida da Dinamarca teve de ser operado de urgência no Hospital Universitário de Toulouse para retirar um coágulo no cérebro.

O príncipe Joaquim e Marie Cavallier casaram-se em 2008, três anos depois de terem sido vistos juntos pela primeira vez, e têm dois filhos em comum: o príncipe Henrik, de 11, e a princesa Athena, de nove. O sexto na linha de sucessão ao trono dinamarquês é ainda pai de Nikolai, de 21 anos, e Félix, de 18, nascidos do seu primeiro casamento, com a condessa Alexandra de Frederiksborg, terminado em 2005 depois de dez anos de vida em comum.